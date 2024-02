La questione della soppressione dell’Istituto Comprensivo Fonseca di Pontecagnano Faiano finisce sul tavolo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del ministro dell’Istruzione, Valditara. Sono loro i destinatari delle tre lettere inviate dalla vicepreside dell’Ic Lina Petolicchio per mantenere alta l’attenzione sulla vicenda, in attesa del parere dell’ufficio legale del Comune sul possibile ricorso al Tar per impugnare la delibera regionale che ha suddiviso i plessi del Fonseca fra gli altri due istituti comprensivi del territorio. Tre missive per sottolineare la necessità di scongiurare la soppressione di un Istituto che ha ottenuto importanti riconoscimenti diventando punto di riferimento anche per le aree periferiche del territorio. “Mi aiuti - è la conclusione della lettera inviata a Mattarella, Meloni e Valditara - a convincere i nostri ragazzi che non è ero che il Mondo va davvero alla rovescia”. E attesa per l’inizio della prossima settimana, intanto, la relazione dell’ufficio legale di Palazzo di Città, chiamato a valutare la fattibilità di un ricorso al Tar. Il fatto che sia trascorso circa un mese dal consiglio comunale monotematico che ha dato mandato all’ente di verificare se ci fossero gli estremi per un ricorso, ha creato non poco ma l’umore nella comunità scolastica, che pensa ad una nuova manifestazione di protesta.