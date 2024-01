È in corso di valutazione la possibilità di effettuare un ricorso al Tar per opporsi alla scelta, contenuta nel piano di dimensionamento della Regione Campania, di sopprimere l'Istituto Comprensivo Eleonora Pimentel Fonseca di Pontecagnano Faiano e di suddividere i plessi fra gli altri due Istituti Comprensivi del territorio. "Se ci sarà la possibilità di farlo, lo faremo" ha assicurato il sindaco, Giuseppe Lanzara.

La delibera

Ad aprire lo spiraglio per un ricorso al Tar è stata la delibera approvata all'unanimità dal consiglio comunale monotematico di venerdì. La delibera, infatti, oltre ad esprimere la volontà di mantenere l'autonomia dei tre istituti comprensivi del territorio, ha dato mandato al settore Avvocatura di valutare azioni legali. Il consiglio comunale, da noi richiesto, ha espresso all’unanimità quella volontà politica mancata finora per difendere l’autonomia dei tre Istituti Comprensivi del territorio" spiega il capogruppo di Città Pubblica, Giuseppe Bisogno. "Nel mio intervento - aggiunge - ho ribadito che la decisione di accorpare l’Istituto Eleonora Pimentel Fonseca ad un istituto più piccolo è insensata e non risponde alle reali esigenze del territorio. L’auspicio è che adesso si mettano in campo tutti gli atti necessari per difendere l’autonomia di tutti e tre gli istituti del territorio ed il diritto allo studio. Restiamo al fianco delle famiglie e della comunità scolastica per cercare di vincere questa battaglia". "L'unanimità sul deliberato - aggiunge il capogruppo di Movimento Libero, Marco Vecchione - è un passo avanti importante, ma che va sostenuto con un'interlocuzione ancora piu forte con la Regione e valutando di presentare ricorso al Tar. La battaglia continua al fianco di famiglie e scuola".

La comunità scolastica

"Il ricorso al Tar - sottolinea la vicepreside Lina Petolicchio - rappresenta lo spiraglio che abbiamo cercato fin dall'inizio. Il deliberato del Comune ci conforta, mostrando che minoranza e maggioranza possono unirsi nell'affrontare l'importante questione della salvaguardia delle nostre istituzioni educative. È fondamentale sottolineare che l'Istituto Fonseca non può e non deve scomparire. Ora che il Comune ha approvato il deliberato, abbiamo bisogno di proseguire con determinazione nel tentativo di salvaguardia. Siamo convinti che, attraverso il ricorso, si possa raggiungere l'obiettivo di salvare il Fonseca e prevenire un'ingiustizia. L'attenzione rimane alta. Questa comunità si è costruita nel tempo, animata da uno spirito di appartenenza che va oltre il semplice nome o le mura fisiche dell'istituto. È un'identità da preservare. I genitori, unitamente a tutta la comunità scolastica, continueranno a lottare per questa causa, consapevoli dell'importanza di mantenere viva e attiva l'essenza dell'Istituto Fonseca".