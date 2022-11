Sorgente di Santa Marina, la Gori al Comune di Sarno: "Valori dell'acqua nella norma"

La Gori, inoltre, ha comunicato che il punto di prelievo indicato dall’Arpac come “Ave5 Sorgente di Santa Marina di Lavorate in Sarno” ricade nel territorio del comune di Nocera Inferiore e non nel territorio del Comune di Sarno