Sorpresi "in trasferta" nei pressi di abitazioni isolate: foglio di via per tre persone residenti nel salernitano

Tre persone originarie dell'est Europa, residenti in provincia di Salerno, sono state sorprese dai carabinieri di Castelfranci, nell'avellinese, mentre si aggiravano con fare sospetto nei pressi di alcune abitazioni isolate. Una donna e due e due uomini, tutti di crica 30 anni, sono stati controllati dai militari.

I dettagli

Non hanno fornito alcuna valida giustificazione circa la loro presenza in quel luogo. Condotti in caserma per gli ulteriori accertamenti, nei loro confronti è stata avanzata proposta per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.