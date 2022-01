S.O.S. sangue al Ruggi, l'appello per i donatori: "Centro Trasfusionale aperto tutti i giorni"

L'allarme è stato lanciato dal dottore Ferdinando Annarumma, direttore del Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del nosocomio Salernitano, che rivolge un accorato appello alla popolazione, per esortarla a compiere un gesto di altruismo e di generosità che potrebbe salvare molte vite.

I donatori hanno paura di entrare in ospedale a causa dei diffusi contagi da covid, spiega ancora il dottore Annarumma e per sopperire alla grande carenza di sangue a scopo trasfusionale dobbiamo incrementare le donazioni, prima che sia troppo tardi, anche perché gli interventi urgenti, come quelli della cardiochirurgia, non si possono assolutamente procrastinare.