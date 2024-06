Inizio settimana di disagi a Salerno città: rubinetti a secco in diverse zone

Rubinetti a secco, ad inizio della prossima settimana, a Salerno. Per eseguire interventi programmati sulla rete, relativi ai lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, infatti, sarà sospesa l'erogazione idrica lunedì 10 giugno dalle ore 9 alle ore 13, salvo imprevisti in via A. Alfano Bolino, piazzetta Tullio Fasano, piazzetta Alfredo Campione, via G. A. Vitale, via M. Galliano: numeri civici da n° 1 al n° 15, via Gelso: civici pari, tratto compreso tra Piazzetta A. Campione e Piazzetta T. Fasano, via A. Nicolodi: civici pari, tratto compreso tra via Gelso e Traversa A. De Cintiis e via C. Calenda (numeri civici da n° 3 al n° 9).

Inoltre, martedì 11 giugno dalle ore 9 alle ore 14, salvo imprevisti, disagi in via G. Seripando presso i civici pari dal n° 18 al n° 28 e i civici dispari dal n° 29 al n° 43.

