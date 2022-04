Lavori su reti o impianti: rubinetti a secco a Bracigliano e a Sant'Egidio del Monte Albino

Per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, la Gori fa sapere che sarà sospesa l'erogazione idrica dalle 15 alle 18 di giovedì 14 aprile, a Bracigliano:

II° Traversa Pasquale Donnarumma,

Traversa I° di via Capitano Cecconi,

Traversa I° di via Cardaropoli,

Via Campo sportivo,

Via Capitano Cecconi,

Via Cardaropoli,

Via Cetronico,

Via Cupa De Simone,

Via Diaz,

Via Giuseppe Verdi,

Via Nazario Sauro,

Via Nuova Capaccio,

Via Pasquale Donnarumma,

Via Pignataro,

Via Strettola Capitano Cecconi,

Via Vallone,

Via Vescovo Capaccio.

Tutte le relative traverse.

Inoltre, sarà sospesa l'erogazione idrica dalle 15 alle 18 di martedì 12 aprile, nelle seguenti zone di Sant'Egidio del Monte Albino:

Contrada Canneto,

Contrada Orta Loreto,

Contrada Taurano,

Piazza Eduardo De Ruggiero,

Strada Statale 367,

Traversa di via Albanese,

Traversa di via Quarto,

Traversa I Albanese,

Via Alcide De Gasperi,

Via Alfonso Albanese,

Via Alfonso Tortora,

Via Antonio Gramsci,

Via Canneto,

Via Canneto Est,

Via Carlo Tortora,

Via Giuseppe Mazzini,

Via Guglielmo Pepe,

Via I Canneto,

Via Nazario Sauro,

Via Nazionale,

Via Orta Loreto,

Via Orta Venusola,

Via Pisacane,

Via Quarto,

Via Quarto San Marzano,

Via Sant'Antonio,

Via Taurano.

Tutte le relative traverse.

Alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.