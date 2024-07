Lavori a Fuorni: rubinetti a secco per 4 ore, la mappa dei disagi

Per i lavori programmati all’interno della cameretta di distrettualizzazione sita in Via Fuorni, relativi ai lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, sarà sospesa l'erogazione idrica il 12 luglio dalle 7 alle 11, salvo imprevisti, in diverse strade e piazze e traverse limitrofe.

La mappa dei disagi

- Via Monticelli;

- Viale del Grecale;

- Viale di Tramontana;

- Piazza del Maestrale;

- Viale dei venti;

- Viale Libeccio;

- Via Fuorni;

- Via Fuorni di Sotto;

- Via Ostaglio;

- Via delle Calabrie;

- Via San Martino di Fuorni;

- Via Guglielmo Talamo;

- Via Case Rosse;

- Via Gianpaolo della Lama;

- Via Picentino;

- Via Giulio Pastore;

- Via Cupa San Martino;

- Via Feliciano Granati;

- Via Virgilio Cantarella;

- Via del Tonnazzo;

- Via Renato Camaggio;

- Via Umberto D’Agostino;

- - Via Achille Grandi;

Via Ostaglio Altimari;

- Via Cappello Vecchio: civico n. 96 e anche il tratto di Via Cappello Vecchio compreso tra Via delle Calabrie e Via Guglielmo Talamo;

- Via Wenner: tratto compreso tra la rotatoria Fuorni San Leonardo e Via Antonio Amato.

La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.