Lavori in via Largo Plebiscito: sospensione idrica per 5 ore, la mappa dei disagi

Manutenzione straordinaria in Largo Plebiscito, all'angolo di via Bastioni: verrà sospesa l'erogazione idrica il 12 maggio dalle ore 13.30 alle ore 18.30, in Largo Plebiscito, via Bastioni, via Monterisi, via Romualdo II Guarna, F.lli Linguiti, piazza Alfano I, via Sant’ Alferio, via R. Capone e via San Benedetto.

L'avviso di Salerno Sistemi