Lavori in via Trotula de' Ruggiero: rubinetti a secco per 7 ore

Lavori in via Trotula De Ruggiero all'altezza del civico 34: verrà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 9 alle ore 16 di martedì 14 giugno, in diverse strade del centro storico.

La mappa dei disagi

Via Trotula De Ruggiero

Largo Abate Conforti

Vicolo Santa Sofia

Vicoletto San Grammazio

Largo Montone

Largo Giovanni Luciani

Salita San Bartolomeo

Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.