Lavori a Salerno città: rubinetti a secco mercoledì e giovedì, la mappa dei disagi

Rubinetti a secco a Salerno: mercoledì 15 settembre dalle ore 11 alle ore 18, al fine di eseguire intervento riparativo in Viale della Ginestre, sarà sospesa l’erogazione idrica in viale delle Ginestre e nelle traverse limitrofe. Giovedì 16 settembre dalle ore 13 alle ore 17, al fine di eseguire un intervento riparativo in Piazza Caduti di Brescia, rubinetti a secco in diverse strade.

L'elenco delle strade:

Piazza Caduti Di Brescia

Largo Prato

Via Biagio Garofalo

Via Michelangelo Juliano

Via Rocco Cocchia

Via Giacomo Raccioppi

Via Oreste Petrilli

Via Carlo Mele

Via Gabriele Napodano

Via Santa Margherita

Via Antonio Petrone

Via Giovan Battista Amendola

Via Bartolomeo Eustachio

Via Sichelmanno

Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla. Salerno Sistemi si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata