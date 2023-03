Lavori a Salerno città: sospensione idrica per 5 ore, la mappa dei disagi

Disagi in vista per i salernitani, nei prossimi giorni. In particolare, Sistemi Salerno fa sapere che, al fine di eseguire un intervento di manutenzione in via Mario Pagano all'altezza del civico 31, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 10 alle ore 15 di mercoledì 15 marzo, in diverse strade.

La mappa dei disagi:



Via M.Pagano

Via F.Filzi

Via U.Pepe

Via N.Sauro

Via C.Capone

Via Dei Bigi

Via dei D’Agostino

Trav.sa Grancano

Via M. Peluso

Via A. Conforti

Via N. Buonservizi

Via L. Di Marino

Piazza M. Galdi

Via S. De Crescenzo Capitano

Via N. Fiore

Via F.Mordente

Via G.P.Leto

Via F.Spirito

Via dei Greci

via F. Wenner

Via Irno (tratto compreso tra Via C. Gatti e Via C.Capone)

Via S. De Vita (civici di numerazione dispari compresi tra il n.1 ed il n.53)

Via degli Etruschi (tratto compreso tra Via F.Spirito e sovrappasso Autostradale)

L'avviso