Lavori a Salerno: rubinetti a secco per 8 ore, la mappa dei disagi

Per eseguire i lavori programmati sulla rete idrica, relativi all’appalto per la “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel Comune di Salerno”, sarà sospesa l'erogazione idrica il 22 maggio, dalle ore 14 alle ore 22, salvo imprevisti, alle seguenti strade/piazze e traverse limitrofe:

- via S. De Vita

- Ospedale G. Da Procida

- Rione Calenda (solo il tratto di via S. Calenda compreso tra Via De Fugaldo e Via Paolo VI inclusa)

L'avviso

La sospensione comporterà la mancanza di alimentazione al misuratore Ausino in Via dei Casali a servizio delle utenze del Comune di Pellezzano. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.