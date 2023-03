Lavori sulla rete idrica: rubinetti a secco per 12 ore in due comuni salernitani

Rubinetti a secco nell'Agro: l'avviso è della Gori. E' in programma un intervento sulla rete idrica del Comune di Nocera Superiore e sono, pertanto, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle ore 14 di lunedì 20 marzo alle ore 2 di martedì 21 marzo.

La mappa dei disagi:

VIA FIRENZE

VIA GROTTI CAMPO

VIA FRATELLI FRESA

*VIA ATZORI tratto compreso tra gli incroci di via Fucilari e via Firenze

Disagi anche a Nocera Inferiore. Ecco le strade coinvolte dalla sospensione idrica:

CAVALCAVIA SANTI FELICE E COSTANZA

CORSO VITTORIO EMANUELE II

I TRAVERSA VIA ANGRISANI

II TRAVERSA VIA ANGRISANI

LARGO CADUTI CIVILI DI GUERRA

LARGO SAN BIAGIO

PIAZZA ANTONIO CIANCIULLO

PIAZZA ARMANDO DIAZ

PIAZZA FRATELLI D'AMORA

PIAZZA GIOVANNI AMENDOLA

PIAZZA GIUSEPPE ZANARDELLI

PIAZZA LUIGI GUERRITORE

PIAZZA MICHELE DE SANTI

PIAZZA SANT'ANTONIO

PIAZZA TRENTO E TRIESTE

PIAZZALE XVIII MAGGIO

TRAVERSA I VIA EUGENIO SICILIANO

TRAVERSA I VIA NAPOLI

TRAVERSA STARZA SAN FRANCESCO

TRAVERSA VIA REA

VIA ACHILLE LORIA

VIA ALFONSO DE NICOLA

VIA ANFITEATRO

VIA AURELIO BOSCO LUCARELLI

VIA CANALE

VIA CARLO ARMENIO ANGRISANI

VIA CARMELO VENTRE

VIA CARMINE BUONOSCONTRO

VIA CATELLO FERRERI

VIA CICALESI

VIA DEI CARRAFA

VIA DOMENICANTONIO SINISCALCHI

VIA DOMENICO DE GUIDOBALDI

VIA DOMENICO REA

VIA EDUARDO ASTUTI

VIA EUGENIO SICILIANO

VIA FAMIGLIA PIETRO LAMBERTI

VIA FEDERICO RICCO

VIA FILIPPO DENTICE D'ACCADIA

VIA FRANCESCO APICELLA

VIA FRANCESCO DE CHIARA

VIA FRANCESCO LANZARA

VIA FRANCESCO NOLA

VIA FRANCESCO SOLIMENA

VIA FRATELLI FRESA

VIA FUCILARI

VIA GAETANO IOVANE

VIA GAETANO SUPINO

VIA GENNARO ORLANDO

VIA GERARDO NOBILE

VIA GIACOMO MATTEOTTI

VIA GIANBATTISTA VICO

VIA GIANCARLO CITARELLA

VIA GIOACCHINO GUERRITORE

VIA GIOVANBATTISTA CASTALDO

VIA GIOVANNA GENOVESE

VIA GIOVANNI NICOTERA

VIA GUIDO CUCCI

VIA IODICE

VIA ISAIA GABOLA

VIA LEONARDO DA VINCI

VIA LUIGI ANGRISANI

VIA MARCO NONIO BALBO

VIA MICHELE PIRONTI

VIA NAPOLI

VIA NICOLA BRUNI GRIMALDI

VIA ORONZO FERDINANDO ROSSI

VIA PADRE PRISCO PECORARO

VIA PAOLO GIOVIO

VIA PIETRO COZZOLINO

VIA PIETRO MARTINEZ Y CABRERA

VIA PUBLIO SIZIO

VIA RAFFAELE LIBROIA

VIA RAFFAELE PUCCI

VIA RAFFAELE SILVESTRI

VIA RAFFAELE VITOLO

VIA ROMA

VIA SALVATORE D'ALESSANDRO

VIA SALVATORE GIORDANO

VIA SALVATORE QUASIMODO

VIA SAN PIETRO

VIA SANT'ANDREA

VIA SARAJEVO

VIA STANISLAO COSTABILE

VIA UGO DEI PAGANI

VIA UGO FOSCOLO

VIA VINCENZO VELARDI

VIALE SAN FRANCESCO

*Corso Vittorio Emanuele II tratto compreso tra gli incroci di via Nicotera e via Santa Chiara;

*via Salvatore D'alessandro tratto compreso tra gli incroci di via Napoli e via San Pietro.

L’interruzione del servizio è dovuta agli interventi di distrettualizzazione della rete. Questa azione prevede, insieme ad altre attività, l’installazione di nuovi organi di manovra e di regolazione dei flussi idrici ed è volta alla riduzione delle perdite.

