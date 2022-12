Rubinetti a secco per 5 ore a Salerno: la mappa dei disagi

Per eseguire un intervento di riparazione in via Piegolelle sulla tubazione principale in uscita dal serbatoio di Giovi, verrà sospesa l’erogazione idrica il 20 dicembre, dalle ore 14 alle ore 19 in diverse frazioni alte.

La mappa dei disagi

- S.Nicola - Bottiglieri – Via Casa Basso - Casa Marsiglia- Via Picarella

- Piegolelle - S.Bartolomeo - Casa Vicinanza - S.Croce – Casa Di Giacomo – Casale – Casa D’Amato – Casa Polla – Casa Parisi – Casa Postiglione – Giovi Canali – Casa Rocco - Altimari

- Casa de Rosa - Incarto – Ponte Guazzariello- Via Cupa Parisi

L'avviso

Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.