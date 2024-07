Rubinetti a secco per mezza giornata a Salerno: la mappa dei disagi il 22 e il 23 luglio

Per eseguire lavori programmati relativi ai lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, verrà sospesa l'erogazione idrica il 22 luglio, dalle 9 alle 18, salvo imprevisti, in via Arturo De Felice e sul Corso Giuseppe Garibaldi: civici dal n° 147 al n° 173.

Le altre sospensioni

Sempre il 22 luglio, dalle 9 alle 12, rubinetti a secco anche in Località Croce Bassa, Località Casa Barone e Località Castello. Infine, il 23 luglio, dalle 10 alle 20, per via dei lavori programmati all’interno del Serbatoio di Torrione, relativi ai lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, sarà sospesa l'erogazione idrica in Via Castelluccio: civici n°1/A, 1/B, 1/C, 1/D e in Via Enrico Bottiglieri: civico n°1 e n° 3. Disagi in vista.