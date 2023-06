Lavori in via Papio, sospensione idrica a Salerno: la mappa dei disagi

Rubinetti a secco per 3 ore, il 23 giugno: per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Giovan Angelo Papio 1, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 9 alle 12 di venerdì, in diverse strade.

Ecco le strade interessate

Via Angelo Papio

Corso Vittorio Emanuele civici n° 124 – 126 – 128 – 130

Via degli Orti

La nota