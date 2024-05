Lavori a Salerno: rubinetti a secco per 7 ore, la mappa dei disagi

Proseguono, i lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" a Salerno: questa volta, verrà sospesa l'erogazione idrica lunedì 3 giugno, dalle ore 9 alle ore 16 salvo imprevisti, in diverse strade.

Ecco la mappa dei disagi:

via Palestro,

via Aspromonte,

via D. Romagnano,

via SS. Immacolata,

via Cernaia n° 2,

P.zza V. De Crescenzo,

via F. Amodio,

via G. Quagliariello (tratto compreso tra via N. Granati e via F. Amodio),

via N. Granati (tratto compreso tra via Palestro e via G. Quagliariello).

La nota