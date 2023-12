Rubinetti a secco per 9 ore, per due giorni a Salerno: la mappa dei disagi

Nuovi disagi in vista a Salerno. Al fine di eseguire interventi programmati sulla rete, relativi all’appalto per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 9 alle ore 18 di lunedì 4 dicembre e martedì 5 dicembre in via Silvio Baratta (tratto compreso tra via Cacciatori dell'Irno e Piazza Michele Scozia).

L'avviso