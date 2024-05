Doppia sospensione idrica a Salerno nei giorni 5 e 6 giugno: la mappa dei disagi

Per eseguire interventi programmati sulla rete idrica relativi ai lavori di riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti nel comune di Salerno, si renderà necessaria una doppia sospensione dell'erogazione dell'acqua nei giorni 5 e 6 giugno.

Mercoledì 5 giugno

La prima sospensione è prevista per mercoledì 5 giugno, dalle ore 14:00 alle ore 21:00, salvo imprevisti. Le strade interessate dall'interruzione dell'erogazione idrica sono le seguenti:

Via Piegolelle

Via Castello di Piegolelle

Via Casa Vicinanza

Piazza Mons. A. Del Portillo

Viale Monte Bellara

Viale delle Colline

Via S. Nicola di Giovi

Via S. J. Escrivà

Via S. Bartolomeo

Via Vecchia S. Bartolomeo

Via Casa Mogavero

Via Carcavalle

Via S. Pio da Pietralcina

Via Giovi Bottiglieri

Via Casa Cuonti

Via Carosello

Via V. Sabatino

Via Casa Basso

Via Marsiglia di Giovi

Via Ida Matarazzo

Via Casa di Giacomo

Via Casa Fasulo

Via Casale S. Antonio

Via Casale

Via Casa Polla

Via Vainisi

Via Altimari

Via Fontanelle

Piazza M. Rassica

Giovedì 6 Giugno

La seconda sospensione è programmata per giovedì 6 giugno 2024, dalle ore 15:00 alle ore 21:00, salvo imprevisti. Le strade interessate dall'interruzione dell'erogazione idrica sono le seguenti:

Via della Casalina

Via E. D’Aniello

Viale degli Eucalipti

Viale del Bosco

Viale delle Querce

Viale dei Pioppi

Viale Parco Sereno

Viale degli Olmi

Viale delle Acacie

Viale delle Tamerici

Viale dei Tigli