Lavori in via Allende: rubinetti a secco per 3 ore, la mappa dei disagi

Rubinetti a secco, a Salerno. Per eseguire intervento di manutenzione in via Salvatore Allende, all'altezza civico 81, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 10 alle ore 13 del 6 marzo, in diverse strade.

La mappa dei disagi

Via Salvatore Allende da incrocio Via Roberto Wenner a Capitolo San Matteo

Località Torre Picentina

Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.