Manutenzione straordinaria sulla condotta di via Moscato: rubinetti a secco nella notte, la mappa dei disagi

Disagi in vista per i salernitani: verrà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 22 di martedì 6 settembre alle ore 6 di mercoledì 7 settembre. Il provvedimento è necessario per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria sulla condotta idrica stradale in via Demetrio Moscato angolo via Pio XI.

La mappa dei disagi

Via Pio XI

Via Centola

Via G. Mosca

Via De Falco

Via Poerio

Via Liberatore

Via Marino Paglia

Via Negri

Via Alessandrina

Piazza Filangieri

Via D.Moscato

Via Mons. Grimaldi

Via Capone

Via Cavaliero

Via Manganario

Via Barela

Via Guadalupo

Via Mons. Nogara

Piazza Farina

Via Cervantes

Via Seripando

Via V. Laspro

Via P.L.Rufolo

Via L. De Marzia

Trav. M.V. Machucca

Salita Amendoletta

Via Lanzalone

La nota di Salerno Sistemi