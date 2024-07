Lavori a Salerno: sospensione idrica per 9 ore, la mappa dei disagi

Disagi in vista, a Salerno: al fine di eseguire lavori programmati all’interno della cameretta di Cavolella sita in Via Cavolella, relativi ai lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, sarà sospesa l’erogazione idrica l'8 luglio dalle ore 9 alle ore 18, salvo imprevisti, alle seguenti strade/piazze e traverse limitrofe:

Via Cavolella;

Via Casale Sant’Angelo;

Via Sant’Angelo di Ogliara;

Via Selice di Sant’Angelo;

Via Casa Capaldo;

Via Rufoli;

Via Casa Rosa;

Via Spagnuolo;

Via di Circonvallazione di Sant’angelo;

Via Ripa;

Via Casa Martino;

Traversa di Giacomo;

Via Casa Ventura;

Via Beato Bartolo Longo;

Via la Lopa;

Via Renato Rossi;

Via Matteo Rago;

Via del Cotto;

Via della Riggiola;

Via Beata Caterina Volpicelli;

Via Casa Basso;

Zona Giovi Casa Gallo;

Via S. J. Escrivà;

Via Casa Gallo di Giovi Santo Stefano;

Via Casa Manzo: tratto di Via Caso Manzo compreso tra Via Caterina Galzigna e Giovi Casa Gallo.

Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.