Problemi alla tubatura: sospensione idrica ad horas a Giovi, la mappa dei disagi

Rubinetti a secco ad horas a Salerno: al fine di eseguire intervento urgente ed indifferibile di manutenzione straordinaria in via Casa Gallo, a seguito del collassamento della tubazione principale di distribuzione, si è reso necessario sospendere l’erogazione idrica in diverse strade fino alle 17 di questo pomeriggio.

La mappa dei disagi:

Via J.M.Escriva

Via Casa Ventura (Rufoli)

Casa Gallo

Casa Gallo di Brignano

Giovi Casa Basso – Via Picarella – Via Casa Gallo di Giovi Santo Stefano

Via Casa Manzo (parte alta)

L'avviso