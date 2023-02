Perdita idrica sulla condotta “Consorziale”di Prepezzano: mezza provincia a secco, fino a sabato

Disagi in vista per innumerevoli cittadini: la società Ausino SpA ha comunicato che, a seguito di una ingente perdita idrica sulla condotta adduttrice Consorziale, a Giffoni Sei Calali, in località Prepezzano, deve provvedere alla riparazione della stessa ed è pertanto costretta a sospendere “ad horas” l’erogazione idrica in diversi comuni. Il ripristino del regolare esercizio, salvo imprevisti e compatibilmente con gli assorbimenti dell’utenza, a Salerno è previsto per le ore 7 di sabato 18 febbraio.

La mappa dei disagi

Salerno:

· Cappelle Superiori

· Puzzo di Cappelle

· Cappelle Inferiori (tratto compreso tra Via Fuardo e Via S.Luca compresi Parco Ambra e palazzine SIULP)

· Montecasino (parte alta)

· Rione Calenda (soltanto il tratto di Via S.Calenda compreso tra Via De Fugaldo e Via Paolo VI inclusa)

· Via S. De Vita e Via dei Casali

· Ospedale G. Da Procida

Potrebbero inoltre verificarsi, in relazione agli assorbimenti di utenza, temporanee depressioni idriche nelle zone di Ariella, Pastorano, Torre Bianca, Casa Roma, Casa Leone, nonchè Matierno, Via degli Etruschi, Cappelle Inferiori, Via dei Greci.

L'avviso della Gori

Fisciano:

CONTRADA MANDANI

STRADA PROVINCIALE 254

VIA DELLA PANORAMICA

VIA FUSANI

VIA MAI

VIA MIGLIANO

VIA PADRE CARMINE FIOCCHI

VIA ROCCHI

VIA SUBIA

Tutte le relative traverse



Nocera Inferiore:

VIA MONTE VESCOVADO

VIA VESCOVADO

Tutte le relative traverse



Nocera Superiore:

VIA CASA MILITE

VIA CIMITERO

VIA CITOLA

VIA CUPA MILETO

VIA GIUSEPPE GARIBALDI

VIA LAMIA

VIA MATERDOMINI

VIA NAZIONALE

VIA PAPA GIOVANNI XXIII

VIA PARETI

VIA RISORGIMENTO

VIALE CROCE MALLONI

VIALE DEL SANTUARIO

La nota della Gori