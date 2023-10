Disagi in via Cacciatore, in questo pomeriggio, da prima delle 16 i residenti sono rimasti senza acqua, senza preavviso. Da Salerno Sistemi hanno spiegato che, a causa di alcuni lavori presso la Cittadella è stato necessario procedere con la sospensione idrica ad horas non programmata. I rubinetti sono risultati a secco fino alle 17.30.