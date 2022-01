Lavori ad Angri: rubinetti a secco per 7 ore, l'avviso

Rubinetti a secco, il 20 gennaio, ad Angri. Lo rende noto la Gori: per manutenzione degli impianti idrici finalizzata al miglioramento del servizio, sarà sospesa l'erogazione idrica dalle 9 alle 16 di giovedì. Ecco la mappa dei disagi:

Via Alveo Sant'Alfonso,

Via Casalanario,

Via Cimitero Vecchio (solo zona alta ex campo sportivo dal civ 50),

Via Cupa Mastro Gennaro (strada intercomunale Angri/Corbara),

Via Ponte Aiello (zona alta fino altezza cavalcavia autostradale dal civ 40).

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con BATTERIA DI FONTANINE presso:

1) via Alveo Sant’Alfonso n. 4, altezza campetto calcio;

2) via Cupa Mastro Gennaro n. 6, altezza campo calcio.

Per tutta la durata della sospensione del servizio.

La nota