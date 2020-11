Lavori ad Angri: rubinetti a secco, la mappa dei disagi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La Gori fa sapere che per consentire la realizzazione di una passerella pedonale da parte di RFI, sarà sospesa l'erogazione idrica dalle 12:00 alle 18:00 di mercoledì 25 novembre 2020. Potrebbero, pertanto, verificarsi mancanze d’acqua ed abbassamenti della pressione idrica nelle seguenti strade del comune di ANGRI:

Via San Sebastiano, Via Salice e relative traverse.

L’erogazione idrica riprenderà gradualmente a decorrere dalle ore 18:00 di mercoledì 25/11/2020. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti. Informazioni per l’utenza saranno disponibili anche consultando il sito web www.goriacqua.com o telefonando al numero verde gratuito 800 218 270 attivo h24.