Manutenzione degli impianti idrici: sospensione idrica ad Angri, la mappa dei disagi

Gori comunica che per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, sarà sospesa l'erogazione idrica dalle 14 alle 16:30 di venerdì 7 ottobre, nelle seguenti zone di Angri:

VIA ANNUNZIATA

VIA MADDALENA CAPUTO

VIA TENENTE ROBERTO FONTANELLA

CORTILE ABATE

Tutte le relative traverse

E, sempre ad Angri, per la manutenzione degli impianti idrici finalizzata al miglioramento del servizio, sarà sospesa anche l'erogazione idrica dalle 9 alle 15 di giovedì 6 ottobre, nelle seguenti zone:

VIA SANTA MARIA

Tutte le relative traverse