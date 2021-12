Manutenzione degli impianti idrici: rubinetti a secco nella notte in diversi comuni

Manutenzione degli impianti idrici finalizzata al miglioramento del servizio, nel salernitano: la annuncia la Gori. Sarà sospesa l'erogazione idrica dalle ore 22 di venerdì 17 dicembre alle ore 7 di sabato 18 dicembre, dunque, in diverse strade del territorio. In particolare, a Corbara, in via Casamola, a Sant'Egidio del Monte Albino in via Benedetto Croce e ad Angri in via Alveo Sant’Alfonso, via Casalanario, via Cimitero vecchio, via Croce, via Cupa Mastrogennaro e in via Cuparella. E ancora in via Orto Venusola, via Ponte Aiello, via Sant’Alfonso e viale degli Aranci.

L'avviso

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.