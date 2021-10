Guasto alla condotta, scatta la sospensione idrica in cinque comuni: l'elenco delle strade

Per via di lavori di riparazione alla condotta adduttrice “Integrativa”, la società Ausino è costretta ad interrompere l’erogazione idrica dalle 22 di mercoledì 6 ottobre fino alle 6 di venerdì 8 ottobre 2021, per avviare l’intervento di riparazione. Potrebbero verificarsi, pertanto, mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica in alcuni comuni dell'Agro e della Valle dell'Irno. L’erogazione idrica riprenderà gradualmente a decorrere dalle ore 6 di venerdì 8 ottobre 2021.

Le zone coinvolte a Bracigliano:

Località Ionne, Località Lomba, Piazza Amendola, Piazza della Libertà, Piazza Tuoro, Via Alighieri, Via Amato, Via Amendola, Via Basile, Via Battisti, Via Bracigliano, Via Cadorna, Via Campo Sportivo, Via Canale, Via Capaccio, Via Cardaropoli, Via Castagneta, Via Cavour, Via Cecconi, Via Chiesa, Via Cimitero, Via Correale, Via Cupa De Simone, Via da denominarsi, Via D'amato, Via De Angelis, Via De Falco, Via De Gasperi, Via De Maio, Via Del Prete, Via della Resistenza, Via Diaz, Via Donnarumma, Via Filzi, Via Garibaldi, Via Lamagna, Via Lomba, Via Maddalena, Via Manzoni, Via Marconi, Via Mazzini, Via Municipio, Via Nazario Sauro, Via Nazionale Nord, Via Ortali, Via Pero, Via Petricelli, Via Petronico, Via Pignataro Via Pisacane, Via Proto, Via Provinciale Sud, Via Risorgimento, Via Roma, Via San Francesco d'Assisi, Via San Giovanni Battista, Via San Michele Via Strettola Capitano Cecconi, Via Toti, Via Verdi, Via Vescovo Capaccio, Via Vittorio Emanuele, Viale Springfield Mass.

Predisposto servizio idrico sostitutivo, con autobotte, presso: Piazza Luigi Angrisani, antistante Casa Comunale.



Le zone coinvolte a Fisciano

Campus Universitario, Contrada Aufiero, Contrada Camminate, Contrada Cappuccini, Contrada Casino, Contrada Castagneto, Contrada Cengoli, Contrada Codacchi, Contrada Corrito, Contrada Corte di Carpineto, Contrada Corte di Penta, Contrada Fontanella, Contrada Fornace, Contrada Giardino, Contrada Le Selve, Contrada Pastenelle, Contrada Pattano, Contrada Pennino, Contrada Quarasano, Contrada Rosario, Contrada Santi, Contrada Tufarelli, Corso San Vincenzo Ferrari, Corso Vittorio Emanuele, Largo Barbuti, Largo Pozzillo, Largo Santoro, Località Bolano, Località Fontanella, Località Gaiano, Località Pizzolano, Località Riosecco, Località Riosecco, Parco Donica, Piazza Aldo Moro, Piazza Armando Diaz, Piazza Celentano, Piazza De Gasperi, Piazza Del Popolo, Piazza Diaz, Piazza Galdieri, Piazza Ginevrino Celentano, Piazza Mario, Piazza Parroco Ricciardi, Piazza San Quirico, Piazza Umberto I, Piazza Veneto, Piazza Vittorio Emanuele, Provinciale Lancusi Gaiano, Strada Provinciale 91, Via Aldovino, Via Amendola, Via Antinori, Via Avossa, Via Bivio Spiano, Via Bocca dell'acqua, Via Camminate, Via Cappella, Via Carpineto, Via Caruso, Via Casa Gaiano, Via Casa Maiorini, Via Castagneto Via Celentano, Via Cengoli, Via Conforti, Via Coraggio, Via Corte, Via Cupa di Pattano, Via Curteri di Sotto, Via Curteri, Via De Chiara, Via De Falco, Via De Filippis, Via De Gasperi, Via degli Aceri, Via degli Ulivi, Via dei Pini, Via dei Ramai, Via del Credito Cooperativo, Via della Croce, Via della Libertà, Via della Pace, Via della Panoramica, Via della Rimembranza, Via dell'agricoltura, Via delle Traverse, Via dell'Irpinia, Via dietro Palazzi, Via dietro Rocchi, Via dietro Torre, Via D'orsi, Via Fiocchi Via Fondo Medugno, Via Fortunato, Via Fusani, Via Galdieri Via I Maggio, Via Iannelli, Via Ianniello, Via Ienniciello, Via Isolella, Via Lavinaio, Via Lombardi, Via Mai, Via Mandani, Via Mandrizzo, Via Marconi, Via Materia, Via Matteotti, Via Mesanile di Sopra, Via Mesanile di Sotto, Via Mesanole, Via Migliano, Via Monti, Via Negri, Via Nuova Strada Consortile, Via Nuova, Via Otano, Via Pacileo, Via Padre Pio, Via Pannino, Via Parco Vignadonica, Via Pastenella, Via Pecoraro, Via Pendino, Via Pertini, Via Provinciale Gaiano, Via Provinciale, Via Rio Secco Di Canfora, Via Rocchi, Via Roma, Via Rubino Nicodemi, Via Sabatini, Via Sala, Via San Giovanni Carpineto, Via San Michele Basso, Via San Rocco, Via Santo Stefano, Via Santo, Via Savarese, Via Scippa, Via Sessa, Via Setti Carraro, Via Siani, Via Vallecara, Via VIII Settembre, Via Villaggio Austria, Via Vittoria, Via Volta, Viale Della Rimembranza.

Predisposto servizio idrico sostitutivo, con 3 autobotti presso: Piazza A. Negri, località Gaiano. Via Ernesto Siano, piazzetta Casa dell’acqua, Piazza Armando Diaz, località Penta.

Le zone coinvolte a Mercato San Severino

Traversa Caracciolo, Via Angrisani, Via Caracciolo, Via Cimitero, Via Cirillo, Via Coscia, Via del Fosso, Via Diomede, Via Eliseo, Via Ferrovia Valle, Via Fontana, Via Francesco Trotta, Via M. Angelo Terrone, Via Oliva, Via Pendino, Via Piro, Via Ponte Di Somma, Via S. Lorenzo, Via San Felice, Via Santa Maria a Favore, Via Seminario, Via Tosta, Via Tufara, Via Urbano VI, Via Vecchia Acquarola, Via Volto Cellaro, Vico Demanio.

Predisposto servizio idrico sostitutivo con autobotte, presso: Piazza San Michele, frazione Acquarola.

Le zone coinvolte a Sant'Egidio Monte Albino

Piazza Ferraioli, Piazza Municipio, Via Barbarella, Via Castello Troiano, Via Catullo, Via Cimitero, Via Cuomo, Via Danio, Via Falcone Via Ferraioli, Via Gaetano, Via Leopardi, Via Mandrino, Via Orazio, Via Petriera, Via Pulcinella, Via Sorvello, Viale Della Pace, Viale Kennedy.

Predisposto servizio idrico sostitutivo, con autobotte, presso: Via Pulcinella, area parcheggio Proloco.



Le zone coinvolte di Angri

Via Alveo Sant'Alfonso, Via Benedetto Croce, Via Casa Lanario Via Cimitero vecchio, Via Cupa Mastrogennaro, Via Cuparella, Via Ponte Aiello, Viale degli Aranci.

Predisposto servizio idrico sostitutivo, con batteria di fontanine, presso: Via Alveo S. Alfonso, antistante Campo di Calcio.