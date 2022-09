Fermo degli impianti: sospensione idrica per circa 15 ore in 4 comuni salernitani

Rubinetti a secco in vari comuni del salernitano, il 26 settembre. Gori fa sapere che per il fermo degli impianti dovuto a lavori di altri Enti/Aziende, sarà sospesa l'erogazione idrica dalle 8:00 alle 23:30 di lunedì a Pagani:

VIA AMALFITANA

VIA TRAMONTANA

L’interruzione della fornitura idrica è dovuta ad un intervento di riparazione sulla condotta adduttrice Integrativa, da parte della società Ausino S.p.a.

Sospensione idrica anche a Mercato San Severino:

CORSO FRANCESCO CARACCIOLO

TRAVERSA FRANCESCO CARACCIOLO

VIA ACQUAROLA

VIA ANGRISANI

VIA CIMITERO

VIA CUPITELLA DI COSCIA

VIA DEL FOSSO

VIA DIOMEDE

VIA DOMENICO CIRILLO

VIA FERROVIA VALLE

VIA FONTANA

VIA MONSIGNOR ANGELO TERRONE

VIA MONSIGNOR FRANCESCO TROTTA

VIA OLIVA

VIA PENDINO

VIA PIRO

VIA PONTE DI SOMMA

VIA SAN FELICE

VIA SAN LORENZO

VIA SANTA MARIA A FAVORE

VIA SEMINARIO

VIA URBANO VI

VIA VOLTO CELLARO

VICO DEMANIO CISTERNA

VICO DEMANIO PESCHIERA

VIA TOSTA

VIA TUFARA

L’interruzione della fornitura idrica è dovuta ad un intervento di riparazione sulla condotta adduttrice Integrativa, da parte della società Ausino S.p.a.

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con AUTOBOTTE presso:

Piazza San Michele, frazione Acquarola. Per tutta la durata della sospensione del servizio.

Rubinetti a secco, nella stessa fascia oraria, anche a Fisciano:

CONTRADA CAMMINATE

CONTRADA CAPPUCCINI

CONTRADA CENGOLI

CONTRADA CORTE DI CARPINETO

CONTRADA CORTE DI PENTA

CONTRADA FONTANELLA

CONTRADA LE SELVE

CONTRADA MANDANI

CONTRADA PASTENELLE

CONTRADA PENNINO

CONTRADA QUARASANO

CONTRADA ROSARIO

CONTRADA TUFARELLI

CORSO SAN VINCENZO FERRERI

LARGO BARBUTI

LOCALITA' POZZILLO

PIAZZA ALCIDE DE GASPERI

PIAZZA ALDO MORO

PIAZZA ANTONIO NEGRI

PIAZZA ARMANDO DIAZ

PIAZZA GINEVRINO CELENTANO

PIAZZA PARROCO G.RICCIARDI

PIAZZA ROCCO RAMBALDO GALDIERI

PIAZZA SAN QUIRICO

PIAZZA UMBERTO I

PIAZZA VITTORIO EMANUELE

PIAZZA VITTORIO VENETO

STRADA PROVINCIALE 254

VIA ADAMO FORTUNATO

VIA ANTINORI

VIA BOCCA DELL'ACQUA

VIA CAPPELLA

VIA CARMINE GALDIERI

VIA CASA GAIANO

VIA CENGOLI

VIA DE FILIPPIS

VIA DEGLI ULIVI

VIA DEI RAMAI

VIA DELLA LIBERTA'

VIA DELLA PANORAMICA

VIA DELLA RIMEMBRANZA

VIA DELLE TRAVERSE

VIA DIETRO ROCCHI

VIA EMANUELA SETTI CARRARO

VIA ERNESTO SIANI

VIA FUSANI

VIA GAETANO SCIPPA

VIA GENERALE IANNIELLI

VIA GIACOMO MATTEOTTI

VIA GIOVANNI AMENDOLA

VIA GIUSEPPE CELENTANO

VIA GIUSEPPE DE CHIARA

VIA GIUSEPPE DE FALCO

VIA GUGLIELMO MARCONI

VIA I MAGGIO

VIA IANNIELLO

VIA ISOLELLA

VIA LAVINAIO

VIA MAI

VIA MANDRIZZO

VIA MESANOLE DI SOPRA

VIA MESANOLE DI SOTTO

VIA MIGLIANO

VIA NUOVA STRADA CONSORTILE

VIA PACILEO

VIA PADRE CARMINE FIOCCHI

VIA PADRE PIO

VIA PASQUALE VITTORIA

VIA PENDINO

VIA PIETRO SESSA

VIA RAFFAELE LOMBARDI

VIA ROCCHI

VIA ROCCO PECORARO

VIA ROMA

VIA RUBINO NICODEMI

VIA SABATINI

VIA SALA

VIA SAN MICHELE

VIA SAN ROCCO

VIA SANDRO PERTINI

VIA VALLECARA

VIA VIII SETTEMBRE

VIA VILLAGGIO AUSTRIA

CONTRADA AUFIERO

CONTRADA CASINO

CONTRADA CORRITO

CONTRADA FORNACE

CONTRADA GIARDINO

LARGO SANTORO

ZONA GAIANO

ZONA RIOSECCO

PIAZZA DEL POPOLO

VIA ALDOVINO

VIA DELLA CROCE

L’interruzione della fornitura idrica è dovuta ad un intervento di riparazione sulla condotta adduttrice Integrativa, da parte della società Ausino S.p.a.

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con AUTOBOTTE presso:

1) Piazza A. Negri, località Gaiano.

2) Piazza Armando Diaz, località Penta.

Per tutta la durata della sospensione del servizio

E e a Bracigliano:

II TRAVERSA PASQUALE DONNARUMMA

PIAZZA DELLA LIBERTA'

PIAZZA EUROPA

PIAZZA LUIGI ANGRISANI

TRAVERSA DI VIA DIAZ

TRAVERSA DI VIA FRANCESCO D'AMATO

TRAVERSA I DI VIA CAPITANO CECCONI

TRAVERSA I DI VIA CARDAROPOLI

TRAVERSA I DI VIA CESARE BATTISTI

TRAVERSA I DI VIA DIAZ

TRAVERSA I DI VIA GIUSEPPE MAZZINI

TRAVERSA I DI VIA NAZARIO SAURO

TRAVERSA I DI VIA PROTO

TRAVERSA I DI VIA RISORGIMENTO

TRAVERSA I DI VIA SAN FRANCESCO

TRAVERSA II DI VIA CESARE BATTISTI

TRAVERSA II DI VIA DEL PRETE

TRAVERSA II DI VIA DIAZ

TRAVERSA II DI VIA GIUSEPPE MAZZINI

TRAVERSA II DI VIA NAZARIO SAURO

TRAVERSA II DI VIA RISORGIMENTO

TRAVERSA II DI VIA SAN FRANCESCO

TRAVERSA III DI VIA CAPITANO CECCONI

TRAVERSA III DI VIA CESARE BATTISTI

TRAVERSA III DI VIA DEL PRETE

TRAVERSA III DI VIA DIAZ

TRAVERSA III DI VIA NAZARIO SAURO

TRAVERSA IV DI VIA DIAZ

TRAVERSA V DI VIA DIAZ

VIA ALCIDE DE GASPERI

VIA ALESSANDRO MANZONI

VIA BALDASSARRE PROTO

VIA CAMPO SPORTIVO

VIA CANALE

VIA CAPITANO CECCONI

VIA CAPO LE PIETRE

VIA CARDAROPOLI

VIA CARLO PISACANE

VIA CASTAGNETA

VIA CAVOUR

VIA CESARE BATTISTI

VIA CETRONICO

VIA COMANDANTE DEL PRETE

VIA CUPA DE SIMONE

VIA DAMIANO CHIESA

VIA DANTE ALIGHIERI

VIA DELLA RESISTENZA

VIA DIAZ

VIA DOMENICO LAMAGNA

VIA DONNARUMMA

VIA ENRICO TOTI

VIA FABIO FILZI

VIA FRANCESCO D'AMATO

VIA GENERALE LUIGI CADORNA

VIA GENNARO DE SIMONE

VIA GIOVANNI DE MAIO

VIA GIUSEPPE GARIBALDI

VIA GIUSEPPE MAZZINI

VIA GIUSEPPE VERDI

VIA GOFFREDO MAMELI

VIA NAZARIO SAURO

VIA NOCELLETO

VIA NUNZIANTE BASILE

VIA PADRE SINFORIANO BASILE

VIA PASQUALE DONNARUMMA

VIA PIGNATARO

VIA PROVINCIALE NORD

VIA PROVINCIALE OVEST

VIA RISORGIMENTO

VIA ROMA

VIA SALVATORE DE ANGELIS

VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI

VIA SAN MICHELE

VIA STANISLAO AMATO

VIA STRETTOLA CAPITANO CECCONI

VIA VESCOVO CAPACCIO

VIA VITTORIO EMANUELE

VIALE SPRINGFIELD MASS

VICOLO I NUNZIANTE BASILE

VIA DELLE MADONNELLE

VIA NUOVA CAPACCIO

PIAZZA AMENDOLA

PIAZZA TUORO

PIAZZA 5 MAGGIO

STRADA INTERPODERALE

VIA BRACIGLIANO

VIA CORREALE

VIA GIOVANNI PETRICELLI

VIA MAESTRO D'AMATO

VIA GUGLIELMO MARCONI

VIA PETRONICO

VIA TESPIE BACCHE

VICOLO CORREALE

L’interruzione della fornitura idrica è dovuta ad un intervento di riparazione sulla condotta adduttrice Integrativa, da parte della società Ausino S.p.a.

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con AUTOBOTTE presso:

Piazza Luigi Angrisani, antistante Casa Comunale. Per tutta la durata della sospensione del servizio

L'avviso

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.