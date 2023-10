Rubinetti a secco per 8 ore a Brignano: la mappa dei disagi

Rubinetti a secco per 8 ore in diverse zone di Salerno: è in programma, infatti, un intervento di manutenzione per il rinnovo della rete e la diramazione stradale in via Brignano Superiore, via Vecchia di Brignano e via Cerzone.

La mappa dei disagi

1) Lunedì 16 ottobre 2023 dalle ore 9 alle ore 17;

2) Martedì 17 ottobre 2023 dalle ore 9 alle ore 17;

3) Mercoledì 18 ottobre 2023 dalle ore 9 alle ore 17.

L'avviso