Sospensione idrica ad horas a Cappelle, l'avviso

Si comunica che, per eseguire urgente ed indifferibile intervento riparativo sulla tubazione in Via Cappelle Superiori ed eliminare pericolo per la pubblica e privata incolumità, si rende necessario sospendere ad horas l’erogazione idrica alle seguenti strade e traverse limitrofe:

– Cappelle Superiori e strade limitrofe

Si prevede, salvo imprevisti, di ripristinare il regolare servizio idrico entro le ore 18. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.