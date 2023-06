Sospensione idrica non prevista a Scafati, il sindaco chiude le scuole

Scuole chiuse a Scafati, per una sospensione idrica non programmata: a renderlo noto, il sindaco Pasquale Aliberti.

L'annuncio

"Avendo appreso, senza che la Gori avesse comunicando nulla, di una ulteriore rottura della conduttura idrica all'altezza di via Spinelli questa notte e non avendo certezza, a seguito dei colloqui intercorsi con la società Gori sul ripristino del servizio, ho provveduto a fare ordinanza sindacale per la chiusura delle scuole presenti sul territorio dove ancora non c'è acqua, onde evitare problemi igienico - sanitari dovuti alla mancanza", si legge sul post Facebook del primo cittadino che ha annunciato notizie notizie più dettagliate sul ripristino del servizio, nelle prossime ore.