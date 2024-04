Rubinetti a secco per 14 ore nelle zone alte: l'avviso

Proseguono gli interventi programmati sulla rete, relativi ai lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti Comune di Salerno”. Così, verrà sospesa l’erogazione idrica il 30 aprile, dalle ore 8 alle ore 22, salvo imprevisti, in via Panoramica (civici pari dal n.2 al n.34 e civici dispari dal n.1 al n.23), in via Belvedere (tratto compreso tra via Liguori e civico n.12) e via Vecchia di Giovi.

