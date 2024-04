Rubinetti a secco per 5 ore a Salerno: la mappa dei disagi

Disagi in vista, per i residenti di Salerno centro: per eseguire alcuni interventi di manutenzione straordinaria sul Corso Vittorio Emanuele, all'altezza del civico 94, verrà sospesa l'erogazione idrica il 2 maggio, dalle ore 9 alle ore 14, presso Corso Vittorio Emanuele (tratto compreso tra via Armando Diaz e via Santi Martiri Salernitani), Largo Luigi Barracano, via Domenico Amato e via Filippo Patella.

L'avviso