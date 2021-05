Disagi a Fisciano: rubinetti a secco fino alle 13 di venerdì

A seguito della temporanea indisponibilità della fonte di approvvigionamento denominata “Pozzo Ruggiero”, sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica in numerose strade di Fisciano. Lo rende noto la Gori.

Ecco la mappa dei disagi:

Contrada Barbuti,

Contrada Lamberti,

Contrada Pattano,

Contrada San Lorenzo,

Piazza Del Popolo,

Piazza Donica,

Via 8 Settembre,

Via Alfonso Coraggio,

Via Barbuti,

Via Canfora,

Via Cervito,

Via De Filippis,

Via Degli Aceri,

Via Degli Ulivi,

Via dei Pini,

Via dell’Irpinia,

Via della Pace,

Via delle Industrie,

Via delle Traverse,

Via Enrico Caruso,

Via Faraldo,

Via Giovanni Paolo II,

Via Lamberti,

Via Macchione,

Via Madonna di Fatima,

Via Mandrizzo,

Via Mesanole di Sotto,

Via Nocelleto,

Via Nuova Strada Consortile,

Via Parco Donica,

Via Polcareccia,

Via Ponte Don Melillo,

Via Pozzillo,

Via Prese,

Via Prignano,

Via San Lorenzo,

Via Santa Maria Prignano,

Via Santi,

Via Santo Stefano,

Via Soccorso,

Via Vignadonica.

Predisposto servizio idrico sostitutivo con le autobotti fino alla mezzanotte di venerdì e dalle ore 8 alle ore 13 del 21 maggio presso via Nocelleto, nelle vicinanze della pensilina autobus, località Soccorso, in prossimità della chiesa e presso P.zza del Popolo, frazione Pizzolano. L’erogazione idrica riprenderà gradualmente a decorrere dalle ore 13. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.