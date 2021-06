Rubinetti a secco a Salerno per 4 ore: la mappa dei disagi

Rubinetti a secco, il 17 giugno, in alcuni quartieri della città. La Salerno Sistemi Spa fa sapere che al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in via Stazio altezza civico n° 6, verrà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 9 alle ore 13 di giovedì 17 giugno in via Stazio e in via Felice Cuomo.

La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.