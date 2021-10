Rubinetti a secco per oltre 7 ore a Salerno: la mappa dei disagi

Disagi in vista in città: la Salerno Sistemi Spa fa sapere che, per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in viale dei Pioppi, all'altezza dei civici numero 5 e numero 7, è necessario sospendere l’erogazione idrica giovedì 28 ottobre dalle ore 9 alle ore 16.30, in diverse strade. Rubinetti a secco, in particolare, in viale dei Pioppi (da incrocio con viale degli Olmi a viale degli Eucalipti) e viale del parco Sereno.

L'avviso

Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.