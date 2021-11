Lavori a Salerno città: sospesa l'erogazione idrica, la mappa dei disagi

Rubinetti a secco, in città, venerdì: Salerno Sistemi, per effettuare intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica in via Lungomare Colombo (altezza civico n.339/C), sospenderà l’erogazione idrica dalle ore 10:30 alle ore 16 del 5 novembre, in diverse strade.

Ecco l'elenco delle vie coinvolte:

Lungomare Colombo (civici compresi tra il n.179 e il n.355, tratto compreso tra Via M. Guglielmi e Via C. Mari)

Via Trento (civici di numerazione pari compresi tra il n.116 e il n.178)

Traversa Olivieri

Traversa Niccolini

Via M. A. Terminio

Via E. Torrio

Traversa Tafuri

Via M. Guglielmi