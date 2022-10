Lavori Enel, rubinetti a secco per 6 ore a Fisciano

Disagi in vista a Fisciano: la Gori annuncia il fermo degli impianti dovuto a lavori da parte di Enel, con la conseguente sospensione idrica dalle 9 alle 15 di venerdì 21 ottobre.

Ecco la mappa dei disagi

CONTRADA CASTAGNETO

VIA CASTAGNETO

CORSO SAN GIOVANNI BATTISTA

LARGO BARBUTI

PIAZZA REGINA MARGHERITA

PIAZZA SAN QUIRICO

STRADA STATALE 88

VIA CARLO ALBERTO ALEMAGNA

VIA CARMINE GALDIERI

VIA CASA LANDI

VIA CASA NADDEO

VIA CASA PAPA BOLANO

VIA CRISOLI

VIA DEL CENTENARIO

VIA DEL CREDITO COOPERATIVO

VIA DEL PROGRESSO

VIA DELL'AGRICOLTURA

VIA DOMENICO AVOSSA

VIA DON ALFONSO DE CARO

VIA DON FRANCESCO ARDOVINO

VIA DON MINZONI

VIA FRATELLI NAPOLI

VIA GENERALE CIRO NASTRI

VIA GIACOMO MATTEOTTI

VIA GIOVANNI VENDITTI

VIA GRAMSCI

VIA IANNIELLO

VIA IV NOVEMBRE

VIA MAGGIORE GIOVANNI PECORARO

VIA RAFFAELE LOMBARDI

VIA RAFFAELE SINISCALCHI

VIA ROCCO PECORARO

VIA SALVADOR ALLENDE

VIA STARZA

VIA TENENTE PASQUALE NASTRI

VICOLO DEI FABBRI

VICOLO PENDINO

LOCALITÀ BIVIO SPIANO

VIA DEI SEPOLCRI

Tutte le relative traverse



Alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.