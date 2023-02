Lavori a Fisciano: rubinetti a secco per 5 ore, la mappa dei disagi

Rubinetti a secco, per un intervento della Gori, a Fisciano. Previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle 10 alle 15 di lunedì 6 marzo in diverse zone.

L'elenco delle strade interessate:

CONTRADA BARBUTI

PIAZZA MACCHIARELLI

PIAZZA UMBERTO I

STRADA PROVINCIALE 254

VIA BARBUTI

VIA CHIESA

VIA DEI CIPRESSI

VIA FRATELLI ASCOLESE

VIA MADONNA DI FATIMA

VIA PRINCIPE UMBERTO

VIA SAN NICOLA

TUTTE LE RISPETTIVE TRAVERSE

L’interruzione del servizio è dovuta ai lavori di collegamento tra i nuovi tratti di rete realizzati e la condotta che li alimenta. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.