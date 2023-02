Guasto improvviso: sospensione idrica a Fisciano e nelle due Nocera

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

GORI comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di Nocera Superiore:



VIA CASA MILITE

VIA CIMITERO

VIA CITOLA

VIA CUPA MILETO

VIA GIUSEPPE GARIBALDI

VIA LAMIA

VIA MATERDOMINI

VIA NAZIONALE

VIA PAPA GIOVANNI XXIII

VIA PARETI

VIA RISORGIMENTO

VIALE CROCE MALLONI

VIALE DEL SANTUARIO

tutte le relative traverse della zona



A Fisciano:

CONTRADA MANDANI

STRADA PROVINCIALE 254

VIA DELLA PANORAMICA

VIA FUSANI

VIA MAI

VIA MIGLIANO

VIA PADRE CARMINE FIOCCHI

VIA ROCCHI

VIA SUBIA

tutte le relative traverse della zona

A Nocera Inferiore:

VIA MONTE VESCOVADO

VIA VESCOVADO

tutte le relative traverse della zona

L’interruzione della fornitura idrica è dovuta ad un intervento di riparazione sulla condotta adduttrice Consorziale, da parte della società Ausino S.p.a. I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 00:00 di mercoledì 15 febbraio 2023.