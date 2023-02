Rubinetti a secco per 9 ore, a Salerno: la mappa dei disagi

Rubinetti a secco per 9 ore, il 13 febbraio, a Salerno. Per eseguire un intervento di manutenzione in via Monticelli, a Fuorni, verrà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 9 alle ore 18, lunedì 13 febbraio, in via Monticelli, dal civico 1 al 13.

L'avviso

Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.