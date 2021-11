Collassa la condotta per il maltempo, sospensione idrica ad horas a Salerno: le zone coinvolte

Il maltempo continua a provocare disagi nel Salernitano. A causa dell’improvviso collassamento della condotta consorziale in località Prepezzano di Giffoni Sei Casali, provocato, evidentemente, da un movimento franoso conseguente alle eccezionali piogge che stanno interessando, tra gli altri, il territorio dei Monti Picentini” è stata interrotta l’erogazione idrica dall’acquedotto. L’Ausino fa sapere che “viste le condizioni atmosferiche particolarmente avverse, non siamo al momento in condizione di programmare i tempi per il ripristino della regolare erogazione, soprattutto in considerazione della particolare orografia della zona di intervento, difficile da raggiungere con i mezzi anche in condizioni di tempo asciutto”. Sistemi Salerno Servizi Idrici si è già attivata per porre in essere tutte le misure tecniche (manovre sulla rete ed attivazione impianti sollevamento) per limitare l’utenza interessata dalla sospensione.

Le zone coinvolte

L’interruzione idrica sta comportando la mancata erogazione alle seguenti zone: Sordina – Montecasino (Via Montecasino, Via A.Galdi); Cappelle Superiori – Puzzo di Cappelle; Cappelle Inferiori (tratto compreso tra Via Fuardo e Via S.Luca, compresi Parco Ambra e Palazzine SIULP); Rione Calenda parte alta (tratto compreso tra Via De Fugaldo e Via Paolo VI inclusa); Ospedale G. Da Procida – Via S. de Vita e Via dei CasaliPotrebbero inoltre verificarsi, in relazione agli assorbimenti di utenza, temporanee depressioni idriche nelle zone di: Ariella, Pastorano, Torre Bianca, Casa Roma, Casa Leone, Matierno, Via degli Etruschi, Cappelle Inferiori, Via dei Greci. “Il ripristino del regolare esercizio per la rete distributiva servita dalla scrivente sarà comunicato non appena Ausino definirà i tempi circa le previsioni di ultimazione dei lavori di riparazione, al momento non noti.La società si sta attivando inoltre per definire un servizio alternativo a mezzo autobotte per le zone rimaste prive di erogazione le cui modalità saranno comunicate a breve” conclude l'Ausino.