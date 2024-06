Rubinetti a secco per 11 ore a Salerno: la mappa dei disagi, 3 sospensioni idriche

Nell'ambito degli interventi programmati sulla rete idrica, relativi ai lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, sarà sospesa l’erogazione idrica mercoledì 26 giugno, dalle ore 9 alle ore 20, salvo imprevisti, in diverse zone salernitane.

La mappa dei disagi

via Casa Manzo: dal civico n° 1 al n° 17 A;

via Panoramica: civici dal n° 25/G al n° 37;

via Giovi Bottiglieri: civici n° 1 e n° 2;

via Casa Marsilia e strade limitrofe.

Inoltre, il 27 giugno, rubinetti a secco per lo stesso tipo di lavori dalle ore 14 alle ore 20 salvo imprevisti:

via Piegolelle;

via Monte Bellara;

via delle Colline;

via S. Nicola di Giovi;

via Casa Vicinanza Giovi San Nicola;

via Casa Sapere;

via Giovi Bottiglieri;

via Monte di Giovi Bottiglieri;

via Casa Basso;

via I. Matarazzo;

via M. Iervolino;

via V. Sabatino;

via Casa Cuonti;

via Zoccoli;

via Carosello.

E ancora, nel corso degli interventi programmati all’interno del Serbatoio Casa Stanzione, relativi ai lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, è prevista il 28 giugno la sospensione idrica, dalle 9 alle 13 in Località Casa Stanzione.

L'avviso di Sistemi Salerno