Guasto improvviso: sospensione idrica a Giovi Piegolelle

Rubinetti a secco ad horas a Giovi Piegolelle. A causa improvvisa rottura rete idrica principale in uscita dal serbatoio, per eseguire un urgente ed indifferibile intervento ed eliminare pericolo per la pubblica e privata incolumità, è stato necessario sospendere ad horas l’erogazione idrica alle seguenti strade e traverse limitrofe:

- Giovi San Nicola

- Giovi Bottiglieri

- Giovi Casa Gallo

- Via Piegolelle

- Giovi San Bartolomeo

- Giovi Santa Croce

- Casa Di Giacomo

- Giovi Casale

- Giovi Casa D’Amato

- Casa Polla

- Casa Parisi

- Casa Postiglione

- Giovi Canali

- Casa Rocco

- Casa Vicinanza

- Via Casa de Rosa

- Giovi Incarto

- Giovi Ponte Guazzariello

- Giovi Altimari

- Via Altimari

Si prevede, in relazione all’ultimazione dei lavori ed ai tempi di riempimento delle reti idriche, salvo imprevisti, di ripristinare il regolare servizio idrico entro le ore 18:30.

L'avviso