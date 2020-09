Guasto improvviso: mezza Bracigliano a secco

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

GORI comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di BRACIGLIANO:

Piazza Della Libertà, Piazza Tuoro, Via Capitàno Cecconi, Via Cardaropoli, Via Cavour, Via Cesare Battisti, Via Cetronico, Via Comandante Del Prete, Via D'amato, Via Damiano Chiesa, Via Dante Alighieri, Via De Gasperi, Via Della Resistenza, Via Diaz, Via Donnarumma, Via Enrico Toti, Via Filzi, Via Garibaldi, Via Generale Cadorna, Via Giovanni De Maio, Via Lamagna, Via Manzoni, Via Mazzini, Via Ministro De Falco, Via Nazario Sauro, Via Nunziante Basile, Via Pisacane, Via Proto, Via Risorgimento, Via Roma, Via San Francesco D'assisi, Via Stanislao Amato, Via Strettola Capitàno Cecconi, Via Verdi, Via Vescovo Capaccio, Via Vittorio Emanuele, Vicolo Basile, ed In Tutte Le traverse interposte tra le succitate strade.

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 06:00 di domenica 20 settembre 2020. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.