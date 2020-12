Guasto improvviso: rubinetti a secco a Nocera Superiore

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

GORI comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di NOCERA SUPERIORE:

via russo, via campo, via mazzini, via indipendenza croce mallone, via starza, via del pastino, via campania, via angrisani, via alcide de gasperi, via casa finizia, via ricco, piazzetta l.petti, piazzetta san ciro, via giacomo matteotti, viale europa ii traversa, via cupa san ciro, via san ciro, via d'amore, rione marconi, via pecorari, via scarano, via cappella, via garibaldi, via xxv aprile, via ungari, via spineta, via provinciale, , via santa maria , via cupa belvedere, via noviello, via cupa san giovanni, via pareti mileto, via grotte, via cupa mileto, piazza mercato, via sant'ambruoso, via cavour, via nazionale, via carmine, via cupa sorvello, via sorrento, via grotti, via citola, via alfaterna, via pareti, via cupa pendino, via camerelle, viale soriente, strada ricco, via petrone, via cupa , via malloni, via petrosino, via variante, via starza, piazza del santuarioi, via mileto, via roma, via sant'onofrio, piazzetta santa maria maggiore, via starza nocelle, via taverne stradone, via sant'ornato, via san clemente, via grotti, via cupa scura, via astuti, via casarzano, via san pietro, via ornato, pucciano, via alfonso d'amico, via fontana, via giuseppe garibaldi, via casa milite, via sant'ambrogio, via russo, via trieste, strada statale 18, via marco pittoni, via monte del vesuvio, via pecorari caricola, viale gramsci, via porta romana, piazza materdomini, via fiuminale, via citola, via del santuario, via pareti, via marconi, via milano, Via san clemente, via gramsci, via risorgimento, localita' pareti, via pucciano, piazzetta edmondo, via petraro, via pucciano, corso v. emanuele, via mercato.

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 22:30 di sabato 5 dicembre 2020. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.

Ci scusiamo per il disagio.